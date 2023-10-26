外資提款晶圓雙雄86.5億元 反手回補敲進三檔AI股

外資提款晶圓雙雄86.5億元 反手回補敲進三檔AI股。(鉅亨網資料照)
外資提款晶圓雙雄86.5億元 反手回補敲進三檔AI股。(鉅亨網資料照)

台股今 (26) 日回測萬六，終場收在 16073 點，下跌 285 點。其中，外資大砍 286.88 億元，提款晶圓雙雄 5.7 萬張、金額達 86.5 億元，並調節多檔 ETF；回補緯創、廣達、技嘉等 AI 股。

三大法人今日合計賣超 386.87 億元，外資賣超 286.88 億元，呈現連 10 賣；自營商同步提款 119.22 億元；投信持續站在多方，買超 19.22 億元，為連 6 買。

觀察外資今日操作，賣超集中在電子權值股與 ETF，聯電 (2303-TW)4.5 萬張居冠，華邦電 2.3 萬張、續賣鴻海 1.3 萬張、台積電 1.2 萬張；另外，調節開發金 2.6 萬張、長榮航 9146 張。

ETF 包括復華台灣科技優息 3.3 萬張、富邦越南 2.1 萬張、國泰台灣領袖 50 共 1.9 萬張、國泰永續高股息 1.8 萬張、元大台灣 50 近 1.8 萬張、元大高股息約 1.5 萬張。

儘管 AI 概股今日表現疲弱，不過外資也趁機逢低買進，其中，緯創買超 1.4 萬張為今日最多，廣達 6271 張、台燿 4169 張、技嘉逾 2000 張，另外敲進華泰、虹堡、光聖、東陽、智原等電子股。

外資也加碼三檔 ETF，分別為元大台灣 50 反 1 共 7702 張、國泰 20 年美債正 2 共 5752 張、國泰 20 年美債也有逾 2000 張。

投信賣超前十名分別為華邦電、東陽、廣達、技嘉、台燿、欣興、裕民、定穎投控、健策、京元電子；買超前十名則包括陽明、聯電、欣銓、大聯大、旺宏、宏碁、頎邦、日月光投控、虹堡、合晶。

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