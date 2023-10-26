外資提款晶圓雙雄86.5億元 反手回補敲進三檔AI股

台股今 (26) 日回測萬六，終場收在 16073 點，下跌 285 點。其中，外資大砍 286.88 億元，提款晶圓雙雄 5.7 萬張、金額達 86.5 億元，並調節多檔 ETF；回補緯創、廣達、技嘉等 AI 股。

三大法人今日合計賣超 386.87 億元，外資賣超 286.88 億元，呈現連 10 賣；自營商同步提款 119.22 億元；投信持續站在多方，買超 19.22 億元，為連 6 買。

觀察外資今日操作，賣超集中在電子權值股與 ETF，聯電 (2303-TW)4.5 萬張居冠，華邦電 2.3 萬張、續賣鴻海 1.3 萬張、台積電 1.2 萬張；另外，調節開發金 2.6 萬張、長榮航 9146 張。

ETF 包括復華台灣科技優息 3.3 萬張、富邦越南 2.1 萬張、國泰台灣領袖 50 共 1.9 萬張、國泰永續高股息 1.8 萬張、元大台灣 50 近 1.8 萬張、元大高股息約 1.5 萬張。

儘管 AI 概股今日表現疲弱，不過外資也趁機逢低買進，其中，緯創買超 1.4 萬張為今日最多，廣達 6271 張、台燿 4169 張、技嘉逾 2000 張，另外敲進華泰、虹堡、光聖、東陽、智原等電子股。

外資也加碼三檔 ETF，分別為元大台灣 50 反 1 共 7702 張、國泰 20 年美債正 2 共 5752 張、國泰 20 年美債也有逾 2000 張。

投信賣超前十名分別為華邦電、東陽、廣達、技嘉、台燿、欣興、裕民、定穎投控、健策、京元電子；買超前十名則包括陽明、聯電、欣銓、大聯大、旺宏、宏碁、頎邦、日月光投控、虹堡、合晶。