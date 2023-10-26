群創Q3虧損收斂 每股虧0.21元

群創光電 (3481-TW) 今 (26) 日公布第三季財報，單季稅後虧損 19 億元，較上季虧損收斂，每股虧損 0.21 元。前三季虧損 154.06 億元，每股虧損 1.64 元。

群創第三季營收 577 億元，季增 4.7%，年增 20%。毛利率 7.2%，季增 6.6 個百分點，年增 25.9 個百分點。營益率 -2.7%，季增 7 個百分點，年增 29.3 個百分點；稅後虧損 19 億元，虧損較上季收斂，每股虧 0.21 元。

前三季營收 1583.36 億元，年減 11%，毛利率 0.81%，年增 0.7 個百分點，營益率 -9.81%，年增 1.2 個百分點。稅後虧損 154.06 億元，每股虧損 1.64 元。

出貨面積部分，第三季整體出貨面積為 647 萬平方公尺，較前一季減少 6.7%。第三季營收以應用產品區分，電視為 37%、可攜式電腦為 22%、車用產品為 21%、手機及商用產品為 13%、桌上型螢幕為 7%。

以產品尺寸別區分，10 吋以下為 15%、10 到 20 吋為 33%、20 到 30 吋為 15%、30 到 40 吋為 7%、40 吋以上為 30%。另外，顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比分別維持 78% 以及 22%。

第四季將進入面板傳統淡季，群創表示，待終端旺季銷售後，重啟庫存回補，預估面板價格將持平或微幅修正，會視市場動向及客戶需求動態調整產能，並提高生產效率，也積極開發非顯示應用領域，提升產品附加價值。