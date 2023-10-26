〈貴金屬盤後〉黃金在以巴衝突中小漲 等待美國重要經濟數據

黃金期貨周三 (25 日) 小漲，投資人依舊牽掛以巴衝突，並等待可能影響美國利率展望的重要經濟數據出爐，包括第 3 季國內生產毛額 (GDP) 和核心個人消費支出 (PCE) 物價指數。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 0.5%，報每盎司 1995.20 美元。

黃金現貨價上漲 0.7%，報每盎司 1983.89 美元。

儘管國際間呼籲停火，以色列軍方於夜間加強對加薩走廊南部的砲擊。RJO Futures 資深市場分析師 Bob Haberkorn 表示，地緣政治疑慮短期內不會消失，這將持續支持金價。

但由於美元指數 (DXY) 和 10 年期美債殖利率也上揚，金價漲幅略受抑制。在聯準會 (Fed) 將在下周宣布決議之前，經濟數據預料將受到高度關注，如果跡象顯示經濟趨緩，可能讓 Fed 按兵不動，為金價提供進一步的支撐，刺激金價突破每盎司 2000 美元。

與黃金走勢相左，白銀下跌，不過其他貴金屬如鈀金、白金都得以上漲。

周二公布的數據顯示，美國 10 月商業活動增強，反觀歐洲的商業活動卻在下滑。

實體需求方面，中國的黃金消費明顯增加，呼應經濟復甦和黃金需求成長。根據中國黃金協會 (CGA)，今年前三季的黃金消費量增加 7.32%。

RJO Futures 的 Haberkorn 表示，以上趨勢和他們對金價的影響，都凸顯地緣政治事件和經濟數據持續牽引著金價。芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，投資人高度預期 Fed 下周不會升息。