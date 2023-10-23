台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 10/23
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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6856   鑫傳        10/23  初上櫃      10/17-10/19       856   65.00     65.00  台新       01     10/20    136034
6461   益得        10/23  上櫃增資    10/17-10/19      1700   23.00     23.00  台新       01     10/20     45282
4192   杏國        10/23  上櫃增資    10/17-10/19       397   34.00     34.00  國票       01     10/20     69260
2457   飛宏        10/24  上市增資    10/18-10/20      4760   49.80     49.80  凱基       01     10/23    176471
6658   聯策        10/27  初上市      10/23-10/25       884   28.00     28.00  元富       01     10/26
3363   上詮        10/31  上櫃增資    10/25-10/27       850   52.80     52.80  台新       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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