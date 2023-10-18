習近平：世界不太平 和平發展潮流不可阻擋

中國第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇周二（17 日）登場，國家主席習近平表示，當今世界並不太平，全球經濟下行壓力增大，但和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋。

據《新華社》報導，習近平周二在「一帶一路」歡迎宴會上說，中方提出「一帶一路」倡議 10 年來，與各方合作夥伴一道弘揚和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏的「絲路」精神，共同為全球互聯互通貢獻力量，為國際經濟合作搭建平台，為世界經濟增長增添動力。

習近平指出，當今世界並不太平，全球經濟下行壓力增大，全球發展面臨諸多挑戰，但和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋，人民對美好生活的嚮往不可阻擋，各國實現共同發展繁榮的願望不可阻擋。

習近平周二下午在人民大會堂與印尼總統佐科威舉行會談。習近平指出，中印尼兩國堅持共商共建共享，優勢互補，共促發展，給兩國人民帶來巨大福祉，成為共建「一帶一路」國際合作的重要樣板。

習近平說，雅萬高鐵是中印尼共建「一帶一路」合作的「金字招牌」，中方願與印尼總結成功經驗，做好後續高品質營運，培育雅萬高鐵經濟帶。

台灣時間周二 16 時 35 分，G1137 次動車組列車從印尼雅加達哈利姆車站開出，雅加達至萬隆高速鐵路正式開通運營，列車最高運營時速 350 公里，兩地最快 46 分鐘可達，象徵印尼邁入高鐵時代。

習近平當天下午也會見了塞爾維亞總統 Aleksandar Vucic。他指出，塞爾維亞是中國的鐵桿朋友，兩國關係經受住國際風雲變幻考驗，堪稱中國與歐洲國家友好關係的典範。兩國在基礎建設、產能等領域合作成果豐碩，務實合作的深度和廣度不斷拓展，品質和效益持續提升。

在習近平和 Vucic 共同見證下，中國商務部部長王文濤與塞爾維亞國內和對外貿易部部長莫米洛維奇，分別代表本國政府簽署《中華人民共和國政府和塞爾維亞共和國政府自由貿易協定》。這是中國與中東歐國家簽署的第一個自貿協定，也是中國簽署的第 22 個自貿協定，塞爾維亞成為中國第 29 個自貿夥伴。