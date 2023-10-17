「做多」大集結！中國70餘家深市公司同日宣布 提前終止減持、延長鎖定期

中國史上「最嚴」減持新規發布一個多月以來，自願承諾不減持、延長鎖定期、提前終止減持成為一眾上市公司「關鍵少數」的選擇。

據《財聯社》報導，宏達電子 (300726-CN) 、創世紀 (300083-CN) 、振芯科技 (300101-CN) 、華測導航 (300627-CN) 等 70 餘家深市公司，在周一（16 日）晚間公布股東提前終止減持、自願承諾不減持、延長鎖定期的公告。其中 43 家公司是股東自願承諾不減持或延長限售股鎖定期。

宏達電子表示，基於對公司未來發展的信心與價值判斷，為維護資本市場穩定，促進公司持續、穩定、健康發展，維護廣大投資人利益，公司控股股東、實際控制人承諾六個月內不減持持有的公司股份。

同日振芯科技表示，近日收到監事胡彪出具的告知函，他未減持公司股份，且因個人原因決定提前終止本次減持計畫。

上證指數周二早盤漲 0.07%，深證成指漲 0.12%，創業板指漲 0.48%。

證監會於 8 月 27 日就進一步規範相關方減持提出新要求，儘管政府公告發布初始，仍有個別公司頂風作案，違規減持，但隨著時間推移，越來越多上市公司密集揭露控股股東、實際控制人、董監高等人員自願承諾不減持、延長鎖定期的公告。

統計數據顯示，8 月 28 日以來，深市近 100 家公司發布提前終止減持計畫相關公告，近 150 家公司揭露股東自願承諾不減持股份承諾的公告，近 20 家公司發布股東延長鎖定期的公告。

業界人士指出，上述消息充分顯示「關鍵少數」對公司發展前景的信心，也是對長期投資價值的認可。

萬聯證券指出，交易所進一步細化減持新規，對減持提出更高要求，從嚴監管減持行為、限制減持條件，有助於起到一定示範作用，有效引導股東減持行為，呵護股市資金面。

此外，從嚴監管減持行為，長期來看有望促進上市公司增強獲利能力，提高經營效率和分紅能力，提升 A 股上市公司整體品質。