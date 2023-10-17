中國「國家隊」出手 中國移動採購120萬支華為Mate 60等手機

華為接獲大單，近日中國移動採購與招標網顯示，中國移動 (600941-CN) 採購 Mate 60 權益版等五款手機，需求數量為 120 萬支。

據《科創板日報》報導，中國移動採購與招標網顯示，該公告發布時間是 10 月 12 日，公告有效期為三天，目前回饋有效期已過。

中國移動相關負責人表示，外界不必過度解讀，中國移動有手機終端銷售業務，每年都會向手機製造商採購相當數量的手機。此次招投標採購，只是正值 Mate60 上市。

獨立 IT、電信分析師付亮也認為，投資人沒必要過度解讀，中國移動只是一個通路商，誰家的手機都賣，能賣多少還得看用戶喜好。

中國移動採購與招標網此前也公告過採購華為相關系列手機，但數量超過百萬仍然比較少見。按 Mate 60 起售價人民幣 5,499 元計算，120 萬支 Mate 60 系列手機的金額約達到 66 億元。

BCI 最新數據顯示，華為手機銷量迎來快速成長，與一年前相比，近四周（W37-W40）的增幅分別達到 91%、46%、83% 及 95%。華為手機的市占率，也由 Mate60 系列發布前的 10% 左右擴大至 W40（10 月 2 日 - 10 月 8 日）的 19.4%，位居中國市場第一。

Jefferies 分析師團隊表示，華為已經從蘋果手中奪走中國市場老大的地位，iPhone 15 賣得不如前一代，銷量降幅甚至達到兩位數。

研究機構 Counterpoint Research 的報告則指出，蘋果新款 iPhone 15 在中國的銷量遠不如前一款，與 iPhone 14 推出後的 17 天相比，iPhone 15 的銷量下滑 4.5%。