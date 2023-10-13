實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 10/13 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6526 達發 10/13 初上市 10/05-10/11 3537 434.84 434.84 凱基 01 10/12 200985 6856 鑫傳 10/23 初上櫃 10/17-10/19 856 65.00 65.00 台新 01 6461 益得 10/23 上櫃增資 10/17-10/19 1700 23.00 23.00 台新 01 4192 杏國 10/23 上櫃增資 10/17-10/19 397 34.00 34.00 國票 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。