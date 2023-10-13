鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為29元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.94元上修至1.94元，其中最高估值2.17元，最低估值1.65元，預估目標價為29元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.17
|2.68
|3.4
|最低值
|1.65
|2.04
|2.17
|平均值
|1.89
|2.33
|2.62
|中位數
|1.94
|2.31
|2.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,026,549,930
|1,126,580,000
|1,183,106,000
|最低值
|948,853,890
|996,442,810
|998,930,430
|平均值
|988,484,520
|1,055,067,800
|1,092,876,350
|中位數
|992,471,470
|1,053,819,400
|1,097,503,550
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.67
|2.9
|2.15
|1.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,073,245,915
|1,235,682,015
|1,048,929,251
|980,442,346
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2324/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。