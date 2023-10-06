港版「淡馬錫」迎首任CEO！年底展開投資 鎖定四大領域

備受投資界關注、被譽為港版「淡馬錫」的香港投資管理公司（HKIC），迎來首任行政總裁（CEO）陳家齊（Clara Chan），預定年底展開投資，鎖定金融科技、人工智慧（AI）、生物科技、高階製造業四大領域。

據《證券時報》報導，香港投資管理公司在周二（3 日）宣布，任命陳家齊為首任 CEO，任期三年，將於 10 月 9 日履新。

香港金管局官網的簡介顯示，陳家齊在 2010 年加入金管局儲備管理部，擔任經理，分別於 2012 年及 2015 年升任高級經理及分處主管，2018 年被委任為外匯基金投資辦公室首席投資官（私募市場），並在 2020 年 10 月 17 日獲委任為助理總裁，負責香港金管局宏觀金融監察，以及儲值支付工具和零售支付系統監管。

陳家齊在加入香港金管局前，2004 至 2010 年曾在香港政府擔任政務主任，負責範疇包括民政、運輸以及財經事務。

HKIC 官網顯示，遴選委員會主席根據全球公開招聘結果，向董事會推薦 CEO，並由董事會批准。遴選委員會主席由香港財政司司長陳茂波擔任，他也是 HKIC 董事會主席。

陳茂波表示，陳家齊對金融市場，尤其是創投和私募投資環節有豐富經驗，而且觸覺敏銳。她也熟悉各地市場，並與業界聯繫廣泛，業務交流密切。

香港特首李家超在去年 10 月 19 日提出任期內首份《施政報告》，提及將成立全新「香港投資管理有限公司」，由特區政府全資擁有，進一步運用財政儲備，促進產業與經濟發展。

今年 5 月，香港財庫局局長許正宇書面答覆議員提問時曾表示，已有不少機構向香港投資管理公司提交投資計畫書，包括創科和金融科技企業。該公司與財政司司長辦公室轄下的引進重點企業辦公室，已與一些有興趣機構展開初步洽談，未來會根據董事會訂定的投資準則，考慮投資。

香港投資推廣署金融科技主管梁瀚璟在 9 月舉辦的深港金融機構風險合規與金融科技圓桌論壇上表示，預計 HKIC 在今年年底啟動項目投資。梁瀚璟還透露，目前其負責的團隊已經與 40 家基金公司商談合作。HKIC 將以「直投 + 間接投資」的模式展開投資，目前主要選定金融科技、人工智慧、生物科技及高階製造業這四個領域的早期項目和優質 GP。