香港交易所宣布，將推出滬深港通交易結算加速平台 HKEX Synapse（Synapse），這是一個允許多方共同處理結算後流程的創新綜合平台，採用最新技術，提高結算後流程的市場效率和透明度。

香港交易所將在 10 月 9 日推出 Synapse，透過 DAML 智慧合約技術，把交易後工作流程標準化、簡化，提高營運效率和透明度，並降低結算風險。

香港交易所集團新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈表示：「我們很高興正式推出 Synapse，這是一項對滬深港通市場基建設施的重要優化措施，支持國際投資者進一步參與中國的證券市場。這個平台不但能夠透過科技提升交易後流程的效率，長遠亦可以幫助建立一個更完善、更多元化的生態圈，支持市場發展及吸引更多投資者。推出 Synapse 體現了我們持續應用科技為整個市場及客戶創造價值的決心。」

滬深港通連接了香港與中國股票市場，讓兩地市場相互投資越來越方便，可選擇投資範圍也越來越大，交投量屢創新高。

香港交易所的數據顯示，上半年滬深港通北向交易的日均成交額達人民幣 1,093 億元，年增 5%，並較 2020 年同期激增 50%。

今年來香港交易所推出的滬深港通措施，還包括：每年增加 10 天左右的滬深港通交易天數，以及滬深港通北向交易投資目標擴容，增加 1,000 多檔 A 股，供國際投資人交易。