資金外流 俄羅斯盧布周二盤中跌破100

俄羅斯盧布兌美元匯率一度跌破 100 兌美元的象徵性關口，隨後在周二 (3 日) 早盤交易中小幅回升，原因是受到外匯外流和俄國經常帳戶盈餘萎縮的打擊。

盧布上次跌至三位數是在 8 月份，並導致俄羅斯央行緊急升息 350 個基點至 12%，莫斯科當局討論重新引入控制措施，以支撐盧布。

截至格林威治標準時間 0415，盧布兌美元匯率下跌 0.21%，至 99.97，周二於 0400 開盤後不久，就跌至 100.26。

盧布兌歐元匯率上漲 0.33%，至 104.61。 兌人民幣匯率下跌 0.28%，至 13.65。

俄羅斯於月末納稅期，出口商通常會兌換外匯收入來償還當地債務，但這也其貨幣往往在每個月初面臨壓力。

8 月盧布兌美元匯率跌至 101.75 時，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 的經濟顧問斥責央行，指責央行寬鬆政策造成此一現象。

繼 8 月緊急升息後，央行 9 月再次升息至 13%。 《路透》調查的分析師預計，同樣面臨頑固通膨壓力的央行將在 10 月 27 日舉行的下一次會議上，再次收緊貨幣政策。

自 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來，盧布匯率走勢動盪，去年 3 月盧布兌美元匯率跌至 120 的歷史新低，幾個月後在資本管制支撐下，恢復至七年多高點。