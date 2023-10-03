「豪華黃金周」出國旅遊火爆 陸客獲「VIP待遇」

中國「中秋 + 國慶」為期八天的「豪華黃金周」正酣，中國民眾出境遊受國際關注，除了港澳兩個陸客歷年長途出行熱門目的地，東南亞國家也紛紛出招，吸引中國遊客到訪。

據《觀察者網》報導，中國鐵路、民航、各旅遊平台發布的數字顯示，中國民眾旅遊度假、探親訪友等出行需求旺盛，幾乎所有數字都將超越新冠肺炎疫情前的最高值。攜程的數據顯示，與去年同期相比，「十一」期間出境遊訂單增幅高達 20 倍。美銀的調查則顯示，港澳仍是陸客出境遊首選目的地，東南亞和南韓也受歡迎。

攜程的數據顯示，泰國出境遊訂單較去年中國國慶首日增長逾 28 倍，基本回到 2019 年同期水準。據美國《CNN》報導，泰國金色海灘、購物區及富麗堂皇的廟宇，再次擠滿觀光客，陸客還得到「VIP 待遇」。

為提振觀光業，泰國政府自 9 月 25 日起對中國遊客實施為期約五個月的免簽政策。當天上午，泰國總理 Srettha Thavisin 與多名政府高官更親自到機場迎接首批免簽中國觀光客，不少人爭相與 Srettha 合照、握手，機場也準備了傳統舞蹈表演助興。

泰國國際航空公司商務長 Korakot Chatasingha 周一（2 日）表示，在泰國政府放寬對中國、哈薩克等國遊客的簽證規定後，來自中國的航班滿座率已超過 90%。

「我們看到入境中國遊客人數大幅成長。」 Korakot 說，泰國國際航空公司為此做好了準備，從 10 月 1 日起，每周執飛大約 25 次來往中泰的航班，每天運輸超過 3 萬名中國旅客。泰航上月還表示，計劃從 12 月 1 日起將飛往五個中國主要城市的航班增至每周 56 個，原本為 49 個。

Korakot 說，在今年前八個月，赴泰國的中國遊客數量僅為疫情前的 50% 左右，但他仍對陸客充滿信心。

另據《韓聯社》報導，隨著中國政府全面重啟民眾赴韓團體旅遊，南韓政府積極吸引更多中國遊客到來。在此情況下，南韓旅遊宣傳片在北京中心城區亮相，引人關注。南韓政府爭取下半年吸引 150 萬名中國遊客，力拚全年接待 200 萬中國遊客。