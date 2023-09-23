全球食糖短缺有望緩解 玉米意外成為最大功臣

全球供應緊縮將糖價推升至 11 年來的新高，不過這一情況有望緩解，意外的是，這要歸功於玉米的豐收。

全球農業大國巴西玉米產量正在激增，這使得將它用來生產乙醇的利潤更高，而乙醇是拉丁美洲重要的生質燃料。這讓甘蔗用於生質燃料變得相對昂貴，因此有更多的甘蔗被用於製糖。

Green Pool Commodity Specialists 資深商品分析師 Eder Vieito 表示，現在那些有錢人要不然就選擇投資玉米乙醇，否則就增加糖的生產能力。

使對於正受困食品通膨的消費者來說，糖價下跌將是一個可喜的喘息機會。此前，糖價在 7 月錄得 16 個月以來的最大漲幅，隨後在 8 月有所回落。極端天氣損害了印度的甘蔗生產，印度是僅次於巴西的世界第二大甘蔗生產國。

玉米在巴西乙醇市場中占了更大的份額，在全球生質燃料生產國中，巴西僅次於美國。本季，玉米生產的乙醇將佔到生物燃料總產量的近五分之一，而在 5 年前，這一比例幾乎為零。顧問公司 Datagro 預測，到 2033 年，這數字可能進一步攀升至三分之一。

乙醇生產商 Cerradinho Bioenergia SA 的戰略規畫官 Renato Pretti 表示，生質燃料的擴張主要將來自玉米，這家公司使用玉米和甘蔗作為燃料原料，但現在已將更多的甘蔗用於生產糖，甚至投資新的製糖機械。

分析發現，在巴西玉米乙醇的利潤已經明顯走高，與之形成反差的是，用甘蔗生產乙醇的利潤率正在下降。BTG Pactual 銀行分析師在一份報告中說，過去兩年裡，用玉米生產乙醇的成本比用甘蔗生產的成本低了 16%。

除此之外，當地駕駛開始接受更便宜的汽油，導致乙醇需求承壓。顧問公司 FG/A 的合夥人 Willian Hernandes 預測，生質燃料的價格，可能會降至汽油價格的 65% 至 68%，雖然這意味著更多駕駛會轉用乙醇，但如此一來，生產的利潤也會受限。

根據 FG/A 估計，甘蔗加工廠已經制定了計畫，未來幾季將增加約 250 萬噸的糖產能。Hedgepoint Global Markets 美洲糖業主管 Murilo Mello 表示，至少在接下來的兩季，巴西製糖廠將繼續最大限度地提高產量。