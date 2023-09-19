盤後速報 - 泰銘(9927)下週(9月26日)除息4元，預估參考價58.3元

泰銘(9927-TW)下週(9月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(9月19日)收盤價62.30元計算，預估參考價為58.3元，息值合計為4.0元，股息殖利率6.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
泰銘(9927-TW)所屬產業為其他業，主要業務為鉛錠、鉛合金錠、紅丹粉、黃丹粉、氧化鉛等製造加工買賣。前各項有關國內外產品代理經銷報價、投標業務及進出口貿易業務。一般及事業廢棄物清除、回收處理業務。近5日股價上漲0.98%，台灣加權指數上漲1.61%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/26
|62.30
|4.0
|6.42%
|0.0
|2022/09/06
|41.8
|4.5
|10.77%
|0.0
|2021/08/25
|34.8
|1.0
|2.87%
|0.0
|2020/08/25
|29.9
|2.0
|6.69%
|0.0
|2019/08/23
|31.7
|1.38
|4.35%
|0.0
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