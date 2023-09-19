韓正會布林肯 籲雙方拿出更多誠意

中國國家副主席韓正周一（18 日）在聯合國大會場邊與美國國務卿布林肯舉行會談，他說中美關係面臨「諸多困難和挑戰」，需要雙方「拿出更多誠意」，「相向而行」。

韓正告訴布林肯：「中美關係面臨諸多困難和挑戰，需要雙方拿出更多誠意、做出更多努力，相向而行。」兩人周一在中國駐聯合國代表團的會議室面對面開會。

韓正表示，中方的對美政策保持連續性和穩定性，始終按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理中美關係。

布林肯在會談開始前的簡短講話中說：「在美中最近高層接觸的基礎上，我們有這次機會，確保我們保持溝通暢通，並顯示我們正在負責任地管控兩國關係，我認為這是一件好事。」

布林肯並表示，從美國的角度來看，面對面外交是處理分歧的最佳途徑，也是探索雙方合作領域的最佳途徑。

美國總統拜登與習近平舉行會談的下一個潛在機會，是今年 11 月於美國舊金山登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。美方過去幾個月來一直希望在這場峰會上促成「拜習會」，但布林肯與韓正周一並未明確提及「拜習會」。

這次紐約會談正值美中關係的敏感時刻，從台灣的前途、貿易、人權到中國經濟放緩對全球的影響，地緣政治持續緊張。最近中國政府官員的動向，也導致中國走向面臨更大不確定性，包括外交部長秦剛上任僅七個月就被罷黜、國防部長李尚福神隱。

在韓正會見布林肯之前，中國外交部長王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周末在馬爾他舉行會談。中國外交部官員說，雙方就中美關係、台灣、亞太局勢、烏克蘭戰爭等問題進行多輪討論，時間超過 12 個小時。這場會談是坦誠、實質性及建設性。