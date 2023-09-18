CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月維持利率不變的概率上升至99%｜幣安早報（9月18日）

● CME“美聯儲觀察”：美聯儲 9 月維持利率不變的概率上升至 99%

據星球日報報導，CME“美聯儲觀察” 資料顯示，美聯儲 9 月維持利率在 5.25%-5.50% 不變的概率為 99%，加息 25 個基點至 5.50%-5.75% 區間的概率為 1%。

此前報導，9 月 13 日利率不變概率為 93%，8 月 25 日為 87.5%。

● 美聯儲資產負債表規模縮至 8.1 萬億美元以下

據 BlockBeats 報導，美聯儲官網資料顯示，截至 9 月 12 日，美聯儲資產負債表規模為 8.098 萬億美元，已縮表至 8.1 萬億美元以下。

● 美國眾議院金融服務委員會推進阻止央行數字貨幣發行的立法

據 Cointelegraph 報導，美國眾議院金融服務委員會正推進旨在阻止央行數位貨幣發行的立法。主席 Patrick McHenry 表示，委員會將於 9 月 20 日討論兩項關於潛在數字美元的法案。其中一項法案是《數字美元試點防範法案》（H.R. 3712），該法案禁止美聯儲在未經國會批准的情況下啟動試點專案測試央行數字貨幣。這項立法於 5 月由代表 Alex Mooney 提出。第二項立法是對《聯邦儲備法》的修正案，禁止聯邦儲備銀行向個人直接提供某些產品或服務，以及禁止將央行數位貨幣用於貨幣政策等其他目的。

● 香港金融管理局警告加密業務可能違反銀行法規

據 Cointelegraph 報導，香港金融管理局（HKMA）警告稱，將自己稱為銀行並使用銀行術語的加密業務可能違反該地區的銀行法規。 HKMA 表示，使用某些銀行術語可能會誤導公眾，使用戶認為加密公司是香港的授權銀行。中央銀行強調，根據該地區的銀行法規，只有獲得許可的機構才能在香港開展銀行或接受存款業務。

中央銀行警告公眾，使用 “加密銀行”、“數位資產銀行” 和“加密資產銀行”等詞彙描述自己，或聲稱提供銀行服務或銀行帳戶的公司可能違法。根據 HKMA 的說法，除授權機構外，個人或企業在其公司名稱或描述中使用 “銀行” 一詞是非法的。此外，未經適當許可就促使存款行為也違反法律。

HKMA 提醒公眾，未受中央銀行監管的加密公司並非銀行。這意味著所謂的 “加密銀行” 內的資金不受該地區存款保護計畫的保護。

● friend.tech 24 小時協議收入較近期高點減半

據星球日報報導，DefiLlama 資料顯示，friend.tech 24 小時協定收入降至約 100 萬美元，較近期高點 9 月 13 日的 227 萬美元下降過半，當前協定收入排名第四。

● Solana 生態 NFT 市場 Tensor 日均交易者數量與乙太坊 NFT 市場總和相當

加密 KOL Chris Burniske 在 X 平臺表示，據 Dune 資料，Solana 生態 NFT 市場 Tensor 日均交易者數量與所有乙太坊 NFT 市場的交易者總和一樣多。Burniske 還指出，現在很多人都在忽視 Solana 與 NFT 組合的潛力。

● 乙太坊 Gas 消耗中位數創近一個月新低

據 Glassnode 監測，乙太坊 Gas 消耗中位數創近一個月新低。另據 Etherscan 資料顯示，當前 Gas 為 9 Gwei，近 7 日平均 Gas 均不超 20 Gwei。

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