卡位倒數 群益00919將除息 9/15為最後買進日

群益台灣精選高息 (00919-TW) 將在 9 月 18 日配息，預計分配 0.54 元，年化配息率超過 10%，想要參與除息的投資人必須在今 (15) 日買進，配息發放日則訂在 10 月 17 日。

根據群益投信最新配息公告，群益台灣精選高息每受益權單位預估配發金額為新台幣 0.54 元，年化報酬率連續 2 個季度持續衝破 10%，已經連續兩次配出 0.54 元高息，以行動表態高息 ETF 配息求穩的企圖心。

事實上，投資人也非常買單，統計 9 月以來 00919 規模增加近 200 億，成長率超過 100%，日成交均量也近 10 萬張，顯示其人氣暢旺。

群益投信表示， 00919 連續兩次配息都能配出每股 0.54 元的好水準，關鍵在於它的兩段式選股策略，第一階段先在 12 月上市櫃公司已經公布前 3 季季報之際，先從季報數字挑選出當年度高 EPS 成長率，超前部署「獲利成長的高息股」，因為第一階段的價差加上部分在 5 月底前就已提前除息的成分股，因此配出每股 0.54 元的水準。

此外，00919 也參與 6 到 8 月的除權息旺季，成份股的股息幾乎已入袋，因此本季再度配出 0.54 元的股息，甚至能把下一個除權息旺季來臨前的每季配息預先準備好。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，台股 ETF 如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，因此殖利率是個重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。

謝明志指出，00919 選股邏輯重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利 (EPS) 持續成長，才能配得出高股利，而這樣的公司配息後，還有填息機會，降低股價修正風險。



