中國央行今年來第二次全面降準 三方面提振A股市場

中國人民銀行（央行）周四（14 日）宣布，周五起全面調降金融機構存款準備金率 1 碼，為今年來央行第二次全面降準，分析師指出，此舉可望從經濟基本面、市場風險偏好、流動性三方面提振 A 股市場。

中國央行在周四晚間宣布，周五起下調金融機構存款準備金率 0.25 個百分點（不含已執行 5% 存款準備金率的金融機構），把金融機構加權平均存款準備金率將降至 7.4% 左右。

Wind 數據顯示，2016 年以來央行共降準 16 次（不含本次），央行公布降準後的首個交易日，上證指數上漲十次，上漲機率超過六成。

據《澎湃新聞》報導，分析師認為，央行降準將從經濟基本面、市場風險偏好、流動性三方面提振 A 股市場。

具體來看，經濟基本面上，前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，經濟復甦是下一步資本市場回升的重要基礎，資本市場是經濟晴雨表，通常會提前反映經濟變化。

「整體來看，8 月份金融數據的亮點很多，和 7 月份相比有了明顯改善。這是資本市場逐步回升的一個重要基礎。接下來，央行保持流動性合理充裕，有利於支持實體經濟的持續恢復向好，並推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。」楊德龍說。

市場風險偏好方面，招聯首席研究員、復旦大學金融研究院研究員董希淼認為，降準可進一步向市場傳遞強烈政策信號，表明央行有決心、有能力運用政策工具，引導實體經濟回升，穩定市場的信心和預期。

流動性方面，分析師表示，9 月以來，隨著資金需求增加，央行透過降準釋出流動性，有利於改善市場流動性。

「預計本次降準，將向銀行體系釋放中長期流動性超過（人民幣）5,000 億元，市場流動性總體上將保持合理充裕。」董希淼說。

不過，也有分析師提出不同見解。某券商策略首席說：「從短期來看，由於近期政策『組合拳』接連落地，市場對利好有一定程度的鈍化。同時，9 月初以來資金面偏緊背景下，市場對降準也已有一定程度的預期。」