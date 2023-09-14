〈陸港盤後〉華為完成5.5G功能測試 A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周四（14 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.11%，華為 宣布率先完成 5G-A（5.5G）全部功能測試案例，歐盟則宣布將啟動中國電動車反補貼調查。

滬指周四收盤漲 0.11% 報 3,126.55 點，深成指跌 0.57% 報 10,197.59 點，創業板指跌 0.78% 報 2,011.88 點；兩市成交額合計人民幣 6,658 億元，「北向資金」淨流出 64.18 億元。

汽車、環保、旅遊、半導體、房地產、釀酒等類股走低，銀行、電力、石油、有色等族群上揚，黃金、減肥藥、5.5G 等類股齊揚。

香港恒生指數周四收盤漲 0.21% 報 18,047.92 點，恒生科技指數漲 0.44% 報 4,059.15 點。

華為 5G 推進組在周三表示，已於周一率先完成 5G-A（5.5G）全部功能測試案例，本次測試涵蓋了上下行超寬頻和寬頻實時交互 5G-A 關鍵技術。華為完成 5CC 載波聚合的超大頻寬測試，並率先驗證下行多載波調度方案，首次在 Single DCI、SSB-Less 等關鍵技術中完成多載波測試。下行萬兆的極致體驗可以有效滿足裸眼 3D、XR 等沉浸式業務體驗需求。

下一步華為將繼續全力支持 IMT-2020（5G）推進組的 5G-A 性能測試計畫。5G-A，又稱 5.5G，全稱是 5G-Advanced，為進階版 5G。目前行動通訊技術從 5G 到 6G 還需要五至十年，5G-A 在過渡期被寄予厚望。

此外，歐盟執委會主席馮德萊恩周三宣布，將對中國電動車啓動反補貼調查。她認為，政府巨額補貼壓低了中國電動車的售價，扭曲了市場。

歐洲目前與中國處於競爭緊張局勢，歐盟採取的戰略，是希望在不「脫鉤」的情況下，降低歐中關係過於密切的風險。歐盟並呼籲中方開放市場，以重新平衡雙邊貿易關係。

中國商務部發言人周四對此表示，歐盟擬採取的調查措施，是以「公平競爭」為名行保護產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲全球汽車供應鏈，並將對中歐經貿關係帶來負面影響。