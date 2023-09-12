鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至30.25元，預估目標價為1150元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由30.7元下修至30.25元，其中最高估值33.98元，最低估值28.8元，預估目標價為1150元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|33.98
|50.8
|58.8
|最低值
|28.8
|41.17
|50.41
|平均值
|30.92
|44.46
|54.63
|中位數
|30.25
|44.23
|54.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6,798,640
|9,237,410
|10,744,090
|最低值
|6,034,000
|7,182,000
|9,097,910
|平均值
|6,203,890
|7,857,390
|9,606,770
|中位數
|6,126,000
|7,634,000
|9,292,550
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|37.86
|46.23
|44.16
|16.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,248,329
|6,009,012
|6,987,470
|3,746,124
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。