〈陸港盤後〉市場靜待今夜蘋果新品發表會 A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數周二（12 日）收盤同步走低，滬指跌 0.18%，蘋果將在台灣時間周三凌晨 1 時舉行秋季新品發表會，投資人屏息以待。

滬指周二收盤跌 0.18% 報 3,137.06 點，深成指跌 0.08% 報 10,373.99 點，創業板指跌 0.59% 報 2,051.04 點；兩市成交額合計人民幣（下同）7,083 億元，「北向資金」淨流出 19.8 億元。

醫藥、汽車、農業等類股走高，家電、食品飲料、電力、燃氣等族群上揚，保險、券商、半導體、釀酒、地產等類股則走低。

香港恒生指數周二收盤跌 0.39% 報 18,025.89 點，恒生科技指數跌 0.47% 報 4,063.96 點。

蘋果將於台灣時間周三凌晨 1 點舉行一場名為「Wonderlust」的新品發表會，預料將推出 iPhone 15 等新一代產品，為即將到來的年末採購季拉開序幕。

iPhone 15 無疑是發表會最大焦點。蘋果預料依舊推出四款機型：標準版的 iPhone 15 和 Plus，以及高階版的 15 Pro 和 Pro Max。

此外，市場普遍預期，今晚亮相的新品還包括新款 Apple Watch，以及改用 Type-C 接孔的第二代無線耳機 AirPods Pro。

蘋果銷量上季連續第三個季度下滑，因此，除了改採 Type-C 接孔，蘋果必須展示更多亮點，才能吸引用戶升級。

市場研究公司 CCS Insight 分析師 Ben Wood 說：「這可以說是幾年來對 iPhone 設計的最大顛覆，但實際上，這算不上什麼重大舉措。」

與此同時，華為新機熱銷，這對老對手將再次在秋季正面交鋒。

華為新推出的 Mate60、Mate60 Pro 持續火爆。據《財聯社》報導，一位華強北經銷商說，現在的資金基本上都用於華為新機進貨。「都在搶貨，而且都是溢價銷售，華為 Mate 60 Pro12GB+512GB 版本售價 8,299-8,399 元不等（官網售價 6,999 元）。」該經銷商說。

華為新機高溢價與其官方通路普遍缺貨有關。上周末廣州天河華為授權體驗店人頭攢動，等候體驗 Mate 60 系列新機的消費者擠滿了展示台，也有不少顧客進店直奔下單，工作人員忙著顧客拋出的「Mate 60 有現貨嗎」、「樣機（展示機）在哪兒」、「預訂多長時間到貨」等各種提問。

「多久能拿到貨不確定。整個廣州預定的已經幾萬人了，所以到的貨會優先滿足前面預定的客戶。」店員表示。

