香港與中國全面通關 今年來累計出入境人次破1億

香港與中國今年 2 月 6 日全面通關後，雙向流量不斷升高，已經成為新常態，今年來出入境人次累計破億，接近疫情前水準。

據香港《星島日報》報導，截至上周六（9 日）下午 2 時 30 分，深圳出入境邊防檢查總站今年來已查驗出入境人員累計突破 1 億人次，日均約 40 萬人次，已回升至 2019 年同期的八成。

深圳邊檢總站邊防檢查處處長周大治說，數據顯示，出入境人員中，中國居民的比率約 35.1%，港澳居民 62.3%，中國和港澳居民「雙向奔赴」已成為新常態。

除了購物以外，不少中國居民去香港體驗深度文化遊，而香港居民到深圳多了不少日常消費，比如點外賣、按摩、看牙等。

在剛過去的暑期，深圳幾個陸路口岸都出現大批跨境粵港澳居民，其中 8 月 19 日，經福田口岸出入境人員達 21.3 萬人次，經羅湖口岸出入境人員達 22 萬人次，均刷新全面復關以來口岸單日客流量最高紀錄。

目前出入境總客流每月平均以 14% 的速度增長。海空經貿往來也更為密切。今年 7 月，深圳邊檢總站查驗的出入境客輪、貨輪分別為 2019 年同期的 94.57% 和 107.22%。

為了進一步吸引遊客，香港政府正積極推動「夜經濟」，將於周四公布「香港夜繽紛」活動細節。這幾天，不少商家已經動起來。

海洋公園周一表示，未來數月將為訪客提供晚間玩樂體驗，比如本月下旬將推出的「夜趣自然遊蹤」，並在部分日子延長樂園開放時間至晚上 11 時，水上樂園也會舉辦一連串音樂會，以刺激本地消費，帶動訪港旅遊業復甦。

九龍倉旗下的海港城宣布增加免費泊車優惠至六小時，其與時代廣場將在本月下旬起加推晚間活動，以增加場內氣氛。百老匯院線早前公布，全線 12 間戲院推出「驚喜劃一價」，晚上 9 時後場次票價 50 港元，旺角百老匯戲院更設「午夜超筍價」，晚上 11 時後場次票價僅 35 港元。