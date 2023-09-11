「張勇時代」結束 阿里巴巴宣布完成管理職務交接

中國阿里巴巴集團 (09988-HK) 董事會主席蔡崇信在周日（10 日）發布全員信，宣布已按計畫完成集團管理職務交接，由他接任集團董事會主席，吳泳銘出任集團執行長。

阿里巴巴曾在今年 6 月發布消息，表示經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將於 9 月 10 日卸下阿里巴巴控股集團董事會主席兼執行長職務。張勇的董事會主席和執行長職務將分別由蔡崇信和吳泳銘接任。

張勇 6 月曾在全員信中透露自己卸任的兩大原因，一是阿里雲智能集團已經啟動分拆，正處於向上發展的最關鍵時期，他必須全身心投入；二是考慮到分拆過程中公司規範化治理的要求，張勇個人不宜再同時擔任兩家公司的董事長與執行長。

據《第一財經》報導，隨著蔡崇信和吳泳銘上任，這意味著阿里巴巴集團「張勇時代」正式結束。蔡崇信在全員信中用「成績斐然」四個字高度評價張勇過去 16 年為公司的付出與貢獻。目前張勇仍是阿里巴巴合夥人。

「這是阿里自 2004 年上市後，我連續參加的第 36 次分析師會議，也將是我作為阿里集團董事會主席兼執行長參與的最後一次分析師會議。」今年 8 月，在阿里巴巴 2024 年度第 1 季電話會議上，張勇曾對自己過去幾年的工作做了回顧。他表示，這個季度既是對過去八年的總結，也是未來全新旅程的開始。

在管理職務第二次交接完成之際，阿里巴巴也宣布，將投資 10 億美元支持張勇設立面向未來的科技基金，並向其頒發出阿里巴巴史上第一個「功勳阿里人」榮譽稱號。

以下為蔡崇信在周日發出的致阿里巴巴全員信——

各位阿里人，

按照 6 月 20 號阿里巴巴集團的宣布，我們於今天正式完成了集團管理職務的交接，由我接任集團董事長，吳泳銘出任集團 CEO。四年前的今天，馬老師把董事長的接力棒交給 CEO 逍遙子，開啟了一家期望百年的企業傳承體系的第一步。時隔四年，逍遙子把棒交到我和吳泳銘手裡，繼續延續阿里的傳承體系。正如四年前馬老師所說，這不僅是管理職務的交接，更是一個制度的傳承，是我們走向 102 年的基礎。我和吳泳銘，會和所有阿里人一起堅守我們的使命與願景，一起迎接下一階段的發展。

我特別感謝逍遙子過去為阿里的付出與貢獻，他加入阿里 16 年來，成績斐然。他創造了雙十一這個家喻戶曉的全球消費者狂歡節、帶領天貓快速發展推動了品牌企業全面互聯網化的大潮、帶領團隊讓阿里順利跨越到無線時代、帶領集團在多個領域和全球進行布局。 過去四年逍遙子接任集團董事長後，面臨了抗擊疫情、外部商業環境劇烈變化等眾多挑戰，他帶領阿里穩住大盤，渡過一個又一個難關。

今年 3 月，為了更好的面向未來，公司啟動了 24 年來最大的 1+6+N 組織變革。在逍遙子和團隊的共同努力下，整個變革在各業務持續發展的同時穩步推進，到目前為止這一次變革已經基本成型，初見成效，為下一階段的公司發展打下了重要的基礎。隨著改革的平穩過渡，逍遙子向集團提出他將卸任阿里雲董事長與 CEO 的職務。經過慎重的考慮，集團董事會尊重逍遙子的決定，並任命集團 CEO 吳泳銘兼任阿里雲董事長與 CEO，即日起生效。逍遙子將換一種方式，繼續在阿里和我們一起奮斗，迎接未來的發展。集團決定投資 10 億美金支持逍遙子設立面向未來的科技基金，協助阿里對未來的科技布局打造更好的生態環境。

為了感謝逍遙子對公司發展所做出的巨大付出和卓越貢獻，經阿里合夥人討論，決定授予逍遙子阿里史上第一個「功勳阿里人」榮譽稱號！

在此也祝福阿里巴巴 24 周歲生日快樂！阿里人，加油！

阿里巴巴集團主席 蔡崇信

2023.9.10