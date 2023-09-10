鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過2.66億美元，Perpetual Protocol(PERP)24小時漲幅達17.4%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格25,853.87美元，24小時漲跌幅-0.06%；以太幣(ETH)現報價格1,630.79美元，24小時漲跌幅-0.26%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達2.66億美元；Perpetual Protocol(PERP)24小時成交量達1.1億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達1.03億美元。

24小時漲幅：Perpetual Protocol(PERP)24小時漲幅17.4%；Litentry(LIT)24小時漲幅12.5%；AirDAO(AMB)24小時漲幅8.91%。

24小時跌幅：Multichain(MULTI)24小時跌幅21.6%；STORJ(STORJ)24小時跌幅18.3%；幻彩幣(CHR)24小時跌幅17.5%。

近一週漲幅：Numeraire(NMR)近一週漲幅30.3%；Prometeus(PROM)近一週漲幅25.4%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅20.5%。

近一週跌幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週跌幅133%；Flamingo(FLM)近一週跌幅64.4%；Multichain(MULTI)近一週跌幅48.9%。

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