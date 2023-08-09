鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)EPS預估上修至13.31元，預估目標價為168元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對可成(2474-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.49元上修至13.31元，其中最高估值14.81元，最低估值9.37元，預估目標價為168元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.81
|15.48
|16.05
|最低值
|9.37
|6.57
|11.37
|平均值
|12.72
|11.52
|12.71
|中位數
|13.31
|11.98
|11.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|24,204,000
|25,423,890
|28,056,290
|最低值
|21,274,000
|21,675,770
|21,159,100
|平均值
|22,887,030
|23,868,160
|24,824,480
|中位數
|23,042,880
|24,027,180
|25,041,260
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.14
|11.31
|27.65
|14.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,820,529
|41,094,979
|82,506,032
|91,628,115
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2474/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。