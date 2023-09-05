鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至22.29元，預估目標價為456.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2023年EPS預估：中位數由23.02元下修至22.29元，其中最高估值26.04元，最低估值20.42元，預估目標價為456.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|26.04
|28.47
|33.09
|最低值
|20.42
|23.18
|28.26
|平均值
|22.77
|25.82
|29.86
|中位數
|22.29
|25.97
|29.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7,170,030
|8,107,980
|9,304,360
|最低值
|6,757,380
|7,512,760
|8,321,000
|平均值
|6,932,490
|7,757,590
|8,825,800
|中位數
|6,907,000
|7,775,000
|8,838,920
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|22.03
|17.84
|10.22
|7.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,321,198
|5,595,043
|3,978,413
|3,355,133
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。