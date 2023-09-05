金融股第三季盤點｜兼顧「成長率」與「殖利率」的金融股有哪些？

近兩年美國利率大幅上升，嚴重影響壽險與部分金控的淨值，造成 2023 年金融股配息水準低於往年，隨著今年金融股除息後逐漸進入尾聲，金控前七月獲利也出籠，以波段潛力存股為原則的投資人，是時候檢視財報、優化存股報酬率。

今年銀行表現依舊亮眼，壽險獲利持續改善，在防疫險影響趨微下，市場預期今年整體金控獲利可較去年維持成長，明年配息可期，近期又因中國碧桂園、房地產事件致股價有較明顯回檔，部份金融股都拉升至 4% 以上。

(數據來源：波段存股策略｜兼顧成長與殖利率的金融股有哪些？

以 14 家金控來比較，2023 年 EPS 預估成長大於 10% 的公司有 11 家，其中 國泰金、富邦金、兆豐金、新光金、國票金、中信金與第一金成長幅度較大；進一步考量過往配息率為基礎，市場預估明年殖利率超過 3% 的 9 家，分別為富邦金、國泰金、開發金、元大金、兆豐金、永豐金、中信金、第一金與合庫金。

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接著我們為較強勢金融股給出兩個定義，進行篩選 (1) 成長率超過 10% 以上、(2)預估現金殖利率超過 3% 以上；同時考量這兩項指標篩選後，選出金控共 7 家，其中包括銀行型金控兆豐金、中信金、永豐金與第一金，壽險型金控富邦金、國泰金，及偏證券的元大金。

文章來源: 永豐金證券

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險