盤後速報 - 慶豐富(9935)下週(9月8日)除權0.25元，預估參考價17.22元

慶豐富(9935-TW)下週(9月8日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.25元。
以今日(9月1日)收盤價17.65元計算，預估參考價為17.22元，權值合計為0.44元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
慶豐富(9935-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各種百葉窗.百摺簾等窗簾製品及有關附屬零件製造加工內外銷。塑膠玩具.塑膠建材之製造.加工及內外銷。各項木製品(傢俱.玩具.藝品)之製造.加工及買賣。近5日股價下跌2.22%，台灣加權指數下跌0.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/08
|17.65
|0.0
|0.0%
|0.25
|2023/07/10
|19.8
|0.65
|3.28%
|0.0
|2022/08/02
|18.3
|0.51
|2.79%
|0.0
|2021/10/06
|20.2
|0.88
|4.36%
|0.0
|2020/08/27
|35.95
|0.6
|1.67%
|0.0
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