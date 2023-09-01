盤後速報 - 慶豐富(9935)下週(9月8日)除權0.25元，預估參考價17.22元

慶豐富(9935-TW)下週(9月8日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.25元。

以今日(9月1日)收盤價17.65元計算，預估參考價為17.22元，權值合計為0.44元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

慶豐富(9935-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各種百葉窗.百摺簾等窗簾製品及有關附屬零件製造加工內外銷。塑膠玩具.塑膠建材之製造.加工及內外銷。各項木製品(傢俱.玩具.藝品)之製造.加工及買賣。近5日股價下跌2.22%，台灣加權指數下跌0.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/08 17.65 0.0 0.0% 0.25
2023/07/10 19.8 0.65 3.28% 0.0
2022/08/02 18.3 0.51 2.79% 0.0
2021/10/06 20.2 0.88 4.36% 0.0
2020/08/27 35.95 0.6 1.67% 0.0

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