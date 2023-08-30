盤後速報 - 富強鑫(6603)下週(9月6日)除權息0.6元，預估參考價15.05元

富強鑫(6603-TW)下週(9月6日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.3元，股票股利0.3元，合計股利0.6元。
以今日(8月30日)收盤價15.80元計算，預估參考價為15.05元，權息值合計為0.75元，股息殖利率1.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
富強鑫(6603-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為塑膠射出機(3C電子精密元件射出機、LCD射出機...)及模具等製造。汽機車零件及電子零件等塑膠製品之製造。電線及電纜(漆包線、鍍錫銅線、電子線...)之製造及買賣業務。近5日股價上漲1.29%，櫃買指數上漲0.8%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/06
|15.80
|0.3
|1.9%
|0.3
|2022/08/22
|18.85
|0.3
|1.59%
|0.2
|2021/10/12
|16.8
|0.05
|0.3%
|0.05
|2020/07/20
|9.36
|0.0993
|1.06%
|0.0
|2019/07/05
|12.65
|0.498797
|3.94%
|0.0
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