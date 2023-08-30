盤後速報 - 富強鑫(6603)下週(9月6日)除權息0.6元，預估參考價15.05元

富強鑫(6603-TW)下週(9月6日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.3元，股票股利0.3元，合計股利0.6元。

以今日(8月30日)收盤價15.80元計算，預估參考價為15.05元，權息值合計為0.75元，股息殖利率1.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

富強鑫(6603-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為塑膠射出機(3C電子精密元件射出機、LCD射出機...)及模具等製造。汽機車零件及電子零件等塑膠製品之製造。電線及電纜(漆包線、鍍錫銅線、電子線...)之製造及買賣業務。近5日股價上漲1.29%，櫃買指數上漲0.8%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/06 15.80 0.3 1.9% 0.3
2022/08/22 18.85 0.3 1.59% 0.2
2021/10/12 16.8 0.05 0.3% 0.05
2020/07/20 9.36 0.0993 1.06% 0.0
2019/07/05 12.65 0.498797 3.94% 0.0

最新相關新聞

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞