盤後速報 - 訊映(4155)下週(9月6日)除權息2.25元，預估參考價28.69元

訊映(4155-TW)下週(9月6日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.23元，股票股利1.02元，合計股利2.25元。

以今日(8月30日)收盤價32.85元計算，預估參考價為28.69元，權息值合計為4.16元，股息殖利率3.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

訊映(4155-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業。醫療器材設備業。醫療器材零售業。近5日股價上漲0.76%，台灣加權指數上漲1.13%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/06 32.85 1.22939 3.74% 1.021341
2022/07/06 23.25 1.0 4.3% 0.0
2021/07/12 25.95 1.3889 5.35% 0.0
2020/06/22 31.75 1.435 4.52% 0.0
2019/06/27 28.9 2.25 7.79% 0.0

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