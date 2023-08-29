〈陸港盤後〉中國要擴大內需 A股三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數周二（29 日）收盤齊揚，滬指漲 1.2%，利多是中國國家發改委在周一表示，要增強宏觀政策調控力道，擴大內需。

上證綜指周二收盤漲 1.2% 報 3,135.89 點，深證成指大漲 2.17% 報 10,454.98 點，創業板指數勁漲 2.82% 報 2,118.19 點。

機械基件、機床製造、汽車配件、半導體、IT 設備、元器件等類股走高，漁業、銀行、證券等族群調整。

香港恒生指數周二收盤勁漲 1.95% 報 18,484.03 點，恒生科技指數驟漲 2.59% 報 4,234.43 點。

中國國家發展和改革委員會主任鄭柵潔在周一指出，下一步要增強宏觀政策調控力道，積極擴大國內需求，推動現代化產業體系建設，持續深化改革開放，全面抓好農業農村工作，深入推進區域協調發展和新型城鎮化建設，扎實推進經濟社會發展綠色轉型，切實防範重點領域風險。

財政部部長劉昆則說，下一步要加力提效，實施好積極的財政政策，做強做優實體經濟，切實保障和改善民生，防範地方政府債務風險。

此外，投資人也關心美國商務部長雷蒙多訪中的消息。中國商務部長王文濤周一（28 日）在北京與雷蒙多舉行會談，就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行理性、坦誠、建設性的溝通。

據《央視新聞》報導，雙方深入交談近四個半小時，宣布在兩國商務部建立新溝通管道，成立一個工作小組，由中美副部長級和司局級官員組成，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。

工作小組將每年舉行兩次副部級會議。美中商務部部長同意經常性溝通，每年至少會見一次。此外，雙方啟動出口管制訊息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。雙方將按各自法律，就出口管制訊息進行交流。

