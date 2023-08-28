巴西大豆和玉米產量皆創新高 有望成為全球最大玉米供應國

據巴西官方日前公佈的預測數據，巴西大豆和玉米產量皆創下歷史新高，今年有望成全球最大大豆出口國，並且將有望首度取代美國，成為全球最大玉米供應國。

數據顯示，巴西在最近一個收穫季 (2022 至 2023 年) 的大豆產量約為 1.546 億噸，創下歷史新高，並較上一個收穫季增長 23.1%。

產量的增長也將巴西大豆出口量推升 21.5%，從 2021 至 2022 年收穫季的 7870 萬噸升至 2022 至 2023 年收穫季的 9560 萬噸。巴西預期將成為這種油料作物的全球最大供應國。今年 1 至 7 月，巴西已出口 7250 萬噸大豆，創下同期新高。

分析師指出，巴西大豆出口量增加主要歸功中國市場需求上升。根據中國海關的數據，中國今年 1 至 7 月共進口 6230 萬噸大豆，較去年同期上升 15%，其中，來自巴西的大豆佔比達 80.9%。

玉米方面，巴西國家供應公司 (Conab) 預估，巴西將在 2022 至 2023 年收穫季達到創紀錄的 1.3 億噸玉米，較上一收穫季增長 14.88%。

產量的增長也將推動巴西玉米出口量增加 7.23%，從 2021 至 2022 年收穫季的 4660 萬噸增長至 2022 至 2023 年收穫季的 5000 萬噸。

產量有望創紀錄主要受益於玉米豐收，以及生產商決定增大巴西北部港口的出貨量。巴西因此有望首次超過美國，成為全球最大的玉米出口國。

儘管美國今年玉米產量預計將達到 3.838 億噸，創下歷史第二高，但巴西在全球玉米市場的市占率仍有所上升。Conab 表示，儘管烏克蘭玉米產量存在不確定性，但美國和巴西的大量供應，確保了全球玉米市場的供應，阻止價格進一步上漲。