陸委會：9/1起恢復第三地陸客來台觀光

陸委會周四（24 日）宣布，9 月 1 日起恢復旅居與留學第三地陸籍人士申請來台觀光，且 8 月 28 日起恢復陸籍人士申請來台參展、觀展及商務研習（含受訓）。

陸委會發言人詹志宏周四表示，依據 COVID-19 疫情後逐步恢復兩岸健康有序交流政策，在風險可控與做好配套前提下，自 9 月 1 日起，恢復旅居與留學第三地陸籍人士申請許可，來台觀光。

交通部觀光局組長湯文琦指出，2019 年第三地陸籍人士全年來台觀光人次為 9.3 萬人次。

在恢復兩岸團體旅遊方面，陸委會說，陸籍團客來台，初期每日限額 2,000 人次。我方旅行業組團赴陸，依對等原則，適度調控赴陸人次，初期以每日 2,000 人次為原則。陸委會並說，自宣布之日起，以一個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期。

中國國台辦發言人馬曉光曾在 5 月 19 日表示，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團體旅遊業務。陸委會彼時回應，對於對岸解除禁令表示歡迎，但中國應該同時開放大陸民眾來台旅遊限制，才能逐步達到 COVID-19 疫情發生前正常交流原貌。

此外，國台辦發言人朱鳳蓮在 6 月 14 日說，在兩岸旅遊問題上，不存在所謂「對等」的問題，也沒有協商的問題。「我們對台灣同胞來大陸團體旅遊、個人旅遊始終敞開大門。」她說。

至於放寬陸籍人士來臺商務交流，陸委會說，8 月 28 日起，恢復陸籍人士申請來台參展、觀展及商務研習，但邀請單位或陸籍人士涉及特定高科技產業（屬中華民國行業標準分類「2611 積體電路製造業」、「2612 分離式元件製造業」、「2613 半導體封裝及測試業」、「2641 面板及其組件製造業」、「2642 發光二極體製造業」、「2729 其他通訊傳播設備製造業」及「2928 電子及半導體生產用機械設備製造業」等），維持專案申請。