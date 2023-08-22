中國海關總署決定暫停台灣芒果輸入 對中企有影響嗎？

中國海關總署決定周一（21 日）起暫停台灣芒果輸入，且已經通報我方，凸顯北京對副總統賴清德過境美國的不滿。據陸媒報導，此舉對中企的影響不大。

據《第一財經》報導，國台辦發言人朱鳳蓮周一表示，今年以來，中國海關從台灣輸入的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧。該有害生物一旦傳入，將對中國農業生產和生態安全造成嚴重威脅。

為從源頭上防範風險，海關總署決定周一起暫停台灣芒果輸入，並已透過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》聯繫管道通報我方，要求我方進一步完善植物檢疫管理體系。中國政府並說，上述措施是正常生物安全防範舉措，科學合理，符合中國相關法律法規和標準。

公開訊息顯示，2021 年 9 月，海關總署通報台灣輸入的番荔枝和蓮霧中檢測出大洋臀紋粉蚧，並暫停釋迦、蓮霧輸入。2007 年大洋臀紋粉蚧就已被錄入《中華人民共和國進境植物檢疫性有害生物名錄》。2023 年 6 月，海關總署動植物檢疫司發布恢復台灣釋迦輸入的通知，各海關自 6 月 20 日起恢復受理台灣釋迦報關，並依法依規實施檢驗檢疫。

大洋臀紋粉蚧到底是什麼？公開信息顯示，大洋臀紋粉蚧，Planococcus minor，屬同翅目、粉蚧科臀紋粉蚧屬的一種昆蟲。大洋臀紋粉蚧屬於雜食性昆蟲，口器比較發達，環境適應能力強，寄主範圍廣達 250 多種，主要有番石榴、柑橘、香蕉、葡萄、芒果、榴蓮、咖啡、可可、玉米、馬鈴薯、多種花卉等上千種植物，主要以成蟲和若蟲刺吸寄主汁液為害，造成植株發育不良。

芒果是市面上較受歡迎的水果，被譽為「熱帶水果之王」，原產於印度。而中國是世界第二大芒果生產國，品種資源豐富，種植區域廣泛。

那麼，中國暫停台灣芒果輸入，對中國的企業和消費者影響大嗎？

業界人士指出，台灣芒果在中國市場中的市佔率不高，目前中國主要靠雲南、四川、廣西、海南及廣東供給芒果，所以中國暫停台灣芒果輸入，對中國企業的影響不大。

作為多家新式茶飲品牌的供應商，「熱帶原料果汁第一股」田野股份的生產原料之一就是芒果，且每年消耗量較大。田野股份周一對此表示：「建議查閱公司公開披露的資料，看下客戶來源和原料產地。」該公司的年報顯示，田野股份使用的芒果產地為廣西南寧、四川鹽邊，暫未從台灣採購芒果。

中國的芒果產量逐年擴大。《雲果：2023 年中國芒果產業數據分析報告》顯示，2010 年至今，全國芒果生產規模、消費規模持續擴大，優勢區域基本形成，品種結構逐步調優，產量產值迅速增長。

農業農村部農墾局的數據顯示，2021 年，中國芒果園面積為 561.9 萬畝，增長 9.09%。2012 年至 2021 年，中國芒果產量從 106.33 萬噸增至 395.8 萬噸。