外資砸70億元敲進電子雙雄 緯創遭土洋同步調節

台股今 (24) 日帶量強漲 193.97 點，以 16770.87 點作收，其中，外資買超 122.58 億元，敲進台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 近 70 億元；緯創 (3231-TW) 與多檔金融股則遭土洋法人同步調節。
外資今日買超電子股包含欣興 1.5 萬張、精英 1.2 萬張、鴻海 1.2 萬張、台積電約 1 萬張、京元電子 8088 張；中環、光寶科、聯電等各逾 7000 張。傳產股鎖定漢翔 1.2 萬張、華航近 9000 張。另外，買超國泰永續高股息最多，約 2.6 萬張，同步加碼元大高股息 7137 張。
賣超方面，外資調節 AI 概念股，緯創 3.9 萬張居冠，英業達 9840 張、廣達 4146 張，也減碼仲琦、世界等，並大舉賣超航運族群，長榮航 1.2 萬張、陽明 9158 張、萬海近 4000 張，也減碼金融股，開發金 1.5 萬張、玉山金 1.2 萬張、華南金 4572 張等。
投信今日買超 29.88 億元，以聯電 2341 張最多，其次為健鼎 2332 張、技嘉 2192 張，華碩、光寶科、廣達、華星光、京元電子各逾 1000 張；賣超方面，緯創 4213 張居冠，其他依序為台玻 2980 張、榮剛 2280 張、永豐金、第一金、元太、兆豐金、美時。