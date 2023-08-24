盤後速報 - 世紀鋼(9958)下週(8月31日)除息0.49元，預估參考價142.01元

世紀鋼(9958-TW)下週(8月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.49元。

以今日(8月24日)收盤價142.50元計算，預估參考價為142.01元，息值合計為0.49元，股息殖利率0.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

世紀鋼(9958-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣。及相關業務;按裝工程業務(營造業除外)/大樓鋼結構買賣。代理國內外有關廠商產品經銷/報價投標業務。近5日股價上漲3.65%，台灣加權指數上漲0.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/31 142.50 0.49425 0.35% 0.0
2022/09/20 80.8 2.9891 3.7% 0.0
2021/08/31 112.0 2.9833 2.66% 0.0
2020/08/20 105.5 0.9927 0.94% 0.0
2019/09/18 77.3 0.299932 0.39% 0.0

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