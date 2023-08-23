中國這家上市建商Q2營收僅人民幣9,798元 不如上班族一個月工資！

中國「摘帽」僅一年的中迪投資 (000609-CN) ，業務並未出現恢復跡象，且最近營收大幅下降，再度引發外界關注。

據《財聯社》報導，日前中迪投資公布的 2023 年中期業績顯示，上半年營業收入為人民幣（下同）77.19 萬元，較一年前銳減 99.81%；歸母淨利潤為虧損 0.49 億元，虧損比去年同期少。

值得注意的是，第 1 季中迪投資的營業收入為 76.2 萬元，第 2 季僅 9,798 元。換句話說，中迪投資上季營收不到 1 萬元，不如上班族一個月工資。

「近年來虧損的建商比較常見，但營收如此低的建商卻並不多見，第 2 季營收不足萬元，說明其資金壓力較大，房地產業務發展基本停擺。」一位房地產行業分析師表示。

針對營業收入下滑的原因，中迪投資表示，旗下預售屋尚未達到交屋條件，因此營業收入比去年同期少。

中迪投資全年營收能否超過 1 億元，仍面臨不確定性。根據交易所的下市規則，上市公司淨利潤虧損，且營業收入不到 1 億元，將觸發下市風險警示。

事實上，2020 年中迪投資因淨利潤為負，且營業收入低於 1 億元，觸發下市風險警示，並被「戴帽」。隨後中迪投資經歷控制權變更，於去年 5 月撤銷下市風險警示。

分析師認為，如果中迪投資今年營收仍未明顯改善，且淨利潤未轉正，將再次面臨下市風險。

公告顯示，中迪投資旗下僅三個建案，分別是位於四川省達州市的「中迪 · 花熙樾」、「中迪 · 綏定府」，以及位於重慶的「兩江 · 中迪廣場」。

《證券日報》曾在 6 月披露，「中迪 · 綏定府」現場幾乎一半面積是雜草叢生，或是年久未動，工地內部還有長滿草的水潭，部分樓體裸露在外的鋼筋，更是鏽跡斑斑。

現場一位保安說：「綏定府項目的房價開盤時在 8,000 元 / 平方公尺到 9,000 元 / 平方公尺，定價比花熙樾高，但目前已降至 5,000 元 / 平方公尺左右。」

對此，一位項目周邊居民說：「這裡的房子就算降到 5,000 元也不敢買，誰知道什麼時候能動工，什麼時候能交房？」