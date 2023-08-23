H股30周年！港交所主席：一杯啤酒帶來翻天覆地變化

「我從來沒有想過一杯啤酒給香港市場帶來翻天覆地的變化，這也是港交所史上第一次用啤酒慶祝一家公司上市，而非香檳。如果沒有 H 股，香港及內地經濟在過去 30 年的發展歷程必定截然不同。」港交所主席史美倫周二（22 日）在 H 股 30 周年慶典活動上說。

1993 年 7 月 15 日，青島啤酒 (00168-HK) 成為第一檔 H 股（在中國註冊、香港上市的中資企業股票），拉開了兩地互聯互通的序幕。

據《證券時報》報導，Wind 的數據顯示，截至 7 月底，一共有 323 檔 H 股在港上市，總市值 5.9 兆港元，H 股佔港股總市值的比重為 16.52%，整個中資股（包含 H 股、紅籌股、中資民營股）佔港股總市值的比率高達 77%。

相較下，1993 年在香港上市的中企僅 40 家，市值 1,460 億港元，比重不到 5%。

「沒有 30 年前國企來港集資，香港資本市場不可能在國際上有今天的地位。」史美倫說，H 股上市前，香港金融市場較小，上市公司也較單一。中國企業大大豐富了香港市場結構，增強香港市場對國際機構的吸引力，讓香港從一個區域性股票市場逐漸升級為國際金融中心。

史美倫進一步表示，H 股是香港與中國互相成就、創造雙贏的最佳例子，是「國家所需、香港所長」的具體表現。H 股上市加快中國商界採納良好的企業管治標準，尤其是國有企業，因為這些企業成為Ｈ股上市公司後，必須遵守國際會計準則。H 股公司這些年來的良好表現，也吸引更多國際投資人投資中國。

「H 股是互聯互通的基石，也是我們今天跨越多個市場、涵蓋不同資產類別的互聯互通故事的起點。」史美倫表示。