激進股東擬加碼持股 澳美客牛排母公司Bloomin’ Brands股價上揚

在一位激進股東披露對這家餐廳公司的興趣後，澳美客牛排 (Outback Steakhouse) 母公司 Bloomin’ Brands (BLMN-US) 股價在周五 (18 日) 盤前交易上漲 9%。

根據監管文件，Starboard Value 目前持有 Bloomin 9.9% 的股份。

Bloomin’ 最近幾季銷售額成長放緩。該公司 8 月初發布財報指出，由於餐廳客流量減少，第 2 季美國同店銷售額僅成長 0.8%。

除了 Outback 之外，Bloomin’ 還擁有 Carrabba’s Italian Grill、Bonefish Grill 和 Fleming’s Prime Steakhouse 以及 Wine Bar。

截至周五，Bloomin’ 股價今年來上漲 27%，該公司市值超過 22 億美元。

目前尚不清楚 Starboard 打算在 Bloomin’ Brands 推動哪些變革。過去針對該公司的激進股東包括 Jana Partners 和 Barington Capital Group，都曾試圖向 Bloomin’ 施壓，要求其削減成本並分拆部分品牌。

Starboard Value 在推動餐飲公司成功轉虧為盈方面有著良好的記錄。2014 年，Starboard 控制了達頓餐廳 (DRI-US) 的董事會，並實施一系列變革，例如改進 Olive Garden 的麵包棒，這有助於提高銷售額和庫存。

最近，該公司於 2019 年與棒約翰 (Papa John’ s)(PZZA-US) 達成協議，這家披薩連鎖店試圖結束與名譽掃地的創始人施納特 (John Schnatter) 的不和，並重振因其醜聞而導致的銷量下滑。今年稍早時，Starboard CEO 史密斯 (Jeff Smith) 辭去棒約翰董事會主席的職務，並回購這家投資公司在棒約翰的大部分股份。