鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為25.44元

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.32元下修至1.3元，其中最高估值1.65元，最低估值1.13元，預估目標價為25.44元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.65
|1.76
|1.84
|最低值
|1.13
|1.24
|1.74
|平均值
|1.36
|1.44
|1.79
|中位數
|1.3
|1.34
|1.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|67,622,760
|72,141,720
|76,208,460
|最低值
|63,073,800
|67,161,150
|71,313,190
|平均值
|64,681,480
|68,831,470
|73,494,930
|中位數
|63,347,870
|67,191,550
|72,963,150
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.1
|1.54
|1.43
|1.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
|54,522,618
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
最新相關新聞
- 台積電熊本設廠 掀起金控搶攻金融服務鏈大戰
- 外資近5日賣超個股
- 外資近3日賣超個股
- 〈熱門股〉金融股掃到碧桂園颱風尾 兆豐金盤中重挫2%
- 快追上去年！14家金控前7月賺近2730億元 只剩5家金控還負成長
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。