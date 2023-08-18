鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至7.84元，預估目標價為230元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對元太(8069-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.83元上修至7.84元，其中最高估值8.22元，最低估值7.2元，預估目標價為230元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 8.22 13.13 16.89
最低值 7.2 8.23 9.7
平均值 7.79 10.04 13.26
中位數 7.84 10.21 13.33

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 33,524,000 43,235,000 54,848,630
最低值 28,940,040 34,994,000 42,126,000
平均值 30,019,560 38,043,380 48,112,030
中位數 29,908,500 38,223,500 46,998,590

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 8.69 4.53 3.18 2.72
營業收入
(單位：新台幣千元)		 30,060,509 19,650,564 15,362,855 13,601,676

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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