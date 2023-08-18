鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至7.84元，預估目標價為230元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對元太(8069-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.83元上修至7.84元，其中最高估值8.22元，最低估值7.2元，預估目標價為230元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8.22
|13.13
|16.89
|最低值
|7.2
|8.23
|9.7
|平均值
|7.79
|10.04
|13.26
|中位數
|7.84
|10.21
|13.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|33,524,000
|43,235,000
|54,848,630
|最低值
|28,940,040
|34,994,000
|42,126,000
|平均值
|30,019,560
|38,043,380
|48,112,030
|中位數
|29,908,500
|38,223,500
|46,998,590
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.69
|4.53
|3.18
|2.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,060,509
|19,650,564
|15,362,855
|13,601,676
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)目標價調降至250元，幅度約8%
- 盤中速報 - 元太(8069)急拉2.85%報180.5元，成交26,124張
- 盤中速報 - 元太(8069)急跌-2.22%報176.0元，成交15,299張
- 盤中速報 - 元太(8069)股價急跌至177.5元，跌幅達7.07%
- 盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.63%，總成交額11.65億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。