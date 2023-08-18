盤後速報 - 凌巨(8105)下週(8月25日)除息0.2元，預估參考價13.45元

凌巨(8105-TW)下週(8月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(8月18日)收盤價13.65元計算，預估參考價為13.45元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

凌巨(8105-TW)所屬產業為光電業，主要業務為研發生產及銷售液晶顯示器(STN型及TFT型),液晶顯示面板及模組。研發生產及銷售液晶顯示器測試儀器,液晶顯示器零組件,多晶片模組。近5日股價下跌3.48%，台灣加權指數下跌0.71%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/25 13.65 0.2 1.47% 0.0
2020/09/24 10.35 0.1 0.97% 0.0
2018/09/21 12.05 0.2 1.66% 0.0
2017/09/22 23.049999 0.2 0.87% 0.0
2016/07/21 19.0 0.1 0.53% 0.0

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