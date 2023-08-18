盤後速報 - 凌巨(8105)下週(8月25日)除息0.2元，預估參考價13.45元

凌巨(8105-TW)下週(8月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(8月18日)收盤價13.65元計算，預估參考價為13.45元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
凌巨(8105-TW)所屬產業為光電業，主要業務為研發生產及銷售液晶顯示器(STN型及TFT型),液晶顯示面板及模組。研發生產及銷售液晶顯示器測試儀器,液晶顯示器零組件,多晶片模組。近5日股價下跌3.48%，台灣加權指數下跌0.71%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/25
|13.65
|0.2
|1.47%
|0.0
|2020/09/24
|10.35
|0.1
|0.97%
|0.0
|2018/09/21
|12.05
|0.2
|1.66%
|0.0
|2017/09/22
|23.049999
|0.2
|0.87%
|0.0
|2016/07/21
|19.0
|0.1
|0.53%
|0.0
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