盤後速報 - 順天(5525)下週(8月25日)除權息2.1元，預估參考價23.21元

順天(5525-TW)下週(8月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.5元，股票股利0.6元，合計股利2.1元。
以今日(8月18日)收盤價26.10元計算，預估參考價為23.21元，權息值合計為2.89元，股息殖利率5.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
順天(5525-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為經營委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。工業廠房開發出租辦公大樓出租等業務。各種廣告企劃代理及其策劃製作業務。近5日股價下跌0.95%，台灣加權指數下跌0.71%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/25
|26.10
|1.5
|5.75%
|0.6
|2022/07/07
|23.9
|0.3
|1.26%
|0.0
|2021/09/17
|25.3
|0.5
|1.98%
|0.0
|2020/08/27
|22.45
|0.5
|2.23%
|0.8
|2019/08/26
|27.95
|2.0
|7.16%
|1.0
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