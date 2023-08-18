盤後速報 - 強新(5013)下週(8月25日)除息1.6元，預估參考價31.9元

強新(5013-TW)下週(8月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(8月18日)收盤價33.50元計算，預估參考價為31.9元，息值合計為1.6元，股息殖利率4.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

強新(5013-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為盤元、不鏽鋼盤元、黑鐵絲、五金線材、螺絲、螺帽線材、。不鏽鋼線材、鍍鋅鋼線、鐵釘、鐵板、不鏽鋼板之製造、。加工及買賣業務、機械設備製造及製造輸出業、國際貿易業。近5日股價下跌0.3%，櫃買指數下跌0.06%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/25 33.50 1.6 4.78% 0.0
2022/08/29 35.1 2.0 5.7% 0.0
2021/08/25 35.7 0.5 1.4% 0.0
2020/08/20 25.8 0.5 1.94% 0.0
2019/08/23 26.0 0.5 1.92% 0.0

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