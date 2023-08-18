盤後速報 - 國碳科(4754)下週(8月25日)除權息1.8元，預估參考價43.73元

國碳科(4754-TW)下週(8月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.8元，股票股利1元，合計股利1.8元。
以今日(8月18日)收盤價48.90元計算，預估參考價為43.73元，權息值合計為5.17元，股息殖利率1.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
國碳科(4754-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為其他化學材料製造業,工業助劑製造業,。其他化學製品製造業,耐火材料製造業。消防安全設備安裝工程業,塗料,油漆,染料及顏料製造業,。近5日股價上漲3.71%，櫃買指數下跌0.06%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/25
|48.90
|0.8
|1.64%
|1.0
|2022/08/19
|40.4
|1.0
|2.48%
|1.0
|2021/08/09
|41.6
|0.5
|1.2%
|1.6
|2020/07/28
|53.5
|1.5
|2.8%
|1.5
|2019/07/24
|67.2
|1.5
|2.23%
|2.0
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