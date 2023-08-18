盤後速報 - 國碳科(4754)下週(8月25日)除權息1.8元，預估參考價43.73元

國碳科(4754-TW)下週(8月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.8元，股票股利1元，合計股利1.8元。

以今日(8月18日)收盤價48.90元計算，預估參考價為43.73元，權息值合計為5.17元，股息殖利率1.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

國碳科(4754-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為其他化學材料製造業,工業助劑製造業,。其他化學製品製造業,耐火材料製造業。消防安全設備安裝工程業,塗料,油漆,染料及顏料製造業,。近5日股價上漲3.71%，櫃買指數下跌0.06%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/25 48.90 0.8 1.64% 1.0
2022/08/19 40.4 1.0 2.48% 1.0
2021/08/09 41.6 0.5 1.2% 1.6
2020/07/28 53.5 1.5 2.8% 1.5
2019/07/24 67.2 1.5 2.23% 2.0

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