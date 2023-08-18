群翊接單排到明年首季 全力維持高毛利銷售水準

PCB 及載板乾製程設備廠群翊 (6664-TW) 今 (18) 日出席 OTC 的業績發表會，董事長陳安順指出，目前群翊的楊梅廠經過擴建後，生產效能已發揮到極致，訂單也排到明 (2024) 年第一季，但因大環境的不確定性高，明年營收以持平看待，但是在群翊的競爭優勢支持下，毛利率也希望得以維持今年的走勢。

以群翊的設備應用別來看，IC 載板及先進封裝應用占 50% 最高，PCB 占 20%，光電及光學 20%，其他爲 10%，中國大陸 90% 的載板爲群翊客戶。

群翊原有在台擴廠的新規劃，但因目前遭遇載板業市場需求不振，客戶端也延後新的擴廠計畫，陳安順說，群翊目前也對原規劃擴廠方案加以向後展延，同時，群翊目前也沒有市場籌資的規劃。

不只群翊展延擴廠的腳步，大陸載板也出現延後擴張的例子，如臻鼎 - KY(4958-TW) 已公開表明對在深圳的 ABF 廠二期建廠計畫向後延。

群翊 2023 年第二季營收 6.02 億元，毛利率飆高到 49.38%，季增 1.53 個百分點，年增 11.91 個百分點，稅後純益 2.19 億元，創新高，季增 58.32%，年增 48.25%，單季每股純益達 3.96 元。群翊 2023 年上半年營收 11.71 億元，毛利率 48.64%，年增 10.76%，上半年稅後純益達 3.58 億元，年增 23.67%，每股純益達 6.47 元。

群翊指出，今年以來的毛利率向上，主要在於投入研發費用產生競爭優勢，以及高達 20% 的占比，形成毛利率向上。

群翊在今年上半年已投入的研發費用近 1 億元，同時，今年的資本支出將用於資安的維護及第二期太陽能電力供應的建置。