盤後速報 - 駐龍(4572)下週(8月24日)除權息3元，預估參考價176.15元

駐龍(4572-TW)下週(8月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.11元，股票股利0.89元，合計股利3元。
以今日(8月17日)收盤價194.00元計算，預估參考價為176.15元，權息值合計為17.85元，股息殖利率1.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
駐龍(4572-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為大型飛機機身結構零組件。大型飛機引擎及起落架結構零組件。特殊模治具。近5日股價下跌3.83%，台灣加權指數下跌2.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/24
|194.00
|2.10615
|1.09%
|0.8938550000000001
|2022/07/14
|139.0
|5.0
|3.6%
|0.0
|2021/08/12
|107.5
|5.0
|4.65%
|0.0
|2020/07/07
|99.9
|5.0
|5.01%
|0.0
|2019/07/18
|165.71
|3.5
|2.11%
|0.5
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