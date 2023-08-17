盤後速報 - 駐龍(4572)下週(8月24日)除權息3元，預估參考價176.15元

駐龍(4572-TW)下週(8月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.11元，股票股利0.89元，合計股利3元。

以今日(8月17日)收盤價194.00元計算，預估參考價為176.15元，權息值合計為17.85元，股息殖利率1.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

駐龍(4572-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為大型飛機機身結構零組件。大型飛機引擎及起落架結構零組件。特殊模治具。近5日股價下跌3.83%，台灣加權指數下跌2.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/24 194.00 2.10615 1.09% 0.8938550000000001
2022/07/14 139.0 5.0 3.6% 0.0
2021/08/12 107.5 5.0 4.65% 0.0
2020/07/07 99.9 5.0 5.01% 0.0
2019/07/18 165.71 3.5 2.11% 0.5

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