盤後速報 - 耀億(4430)下週(8月24日)除息0.5元，預估參考價21.6元

耀億(4430-TW)下週(8月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(8月17日)收盤價22.10元計算，預估參考價為21.6元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
耀億(4430-TW)所屬產業為其他業，主要業務為體育用品、工業用線、尼龍線、釣漁線、割草線等。各種紡紗、織布、不織布、其他紡織及製品製造。育樂用品、布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品、漁具等批發買賣。近5日股價下跌1.32%，櫃買指數下跌3.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/24
|22.10
|0.5
|2.26%
|0.0
|2022/08/25
|22.55
|0.5
|2.22%
|0.0
|2021/08/20
|23.95
|0.5
|2.09%
|0.0
|2020/08/26
|26.3
|1.5
|5.7%
|0.0
|2019/09/09
|34.7
|1.5
|4.32%
|0.0
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