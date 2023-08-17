盤後速報 - 耀億(4430)下週(8月24日)除息0.5元，預估參考價21.6元

耀億(4430-TW)下週(8月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(8月17日)收盤價22.10元計算，預估參考價為21.6元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

耀億(4430-TW)所屬產業為其他業，主要業務為體育用品、工業用線、尼龍線、釣漁線、割草線等。各種紡紗、織布、不織布、其他紡織及製品製造。育樂用品、布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品、漁具等批發買賣。近5日股價下跌1.32%，櫃買指數下跌3.45%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/24 22.10 0.5 2.26% 0.0
2022/08/25 22.55 0.5 2.22% 0.0
2021/08/20 23.95 0.5 2.09% 0.0
2020/08/26 26.3 1.5 5.7% 0.0
2019/09/09 34.7 1.5 4.32% 0.0

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