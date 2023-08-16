盤後速報 - 達麗(6177)下週(8月23日)除權息1.5元，預估參考價29.24元

達麗(6177-TW)下週(8月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.5元，合計股利1.5元。
以今日(8月16日)收盤價31.70元計算，預估參考價為29.24元，權息值合計為2.46元，股息殖利率3.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
達麗(6177-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。近5日股價下跌0.93%，台灣加權指數下跌2.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/23
|31.70
|1.0
|3.15%
|0.5
|2022/07/27
|30.85
|3.0
|9.72%
|0.0
|2021/08/24
|29.6
|0.0
|0.0%
|0.2
|2020/07/28
|32.0
|1.9991
|6.25%
|0.9996
|2019/08/01
|29.9
|0.499559
|1.67%
|0.5
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