盤後速報 - 達麗(6177)下週(8月23日)除權息1.5元，預估參考價29.24元

達麗(6177-TW)下週(8月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.5元，合計股利1.5元。

以今日(8月16日)收盤價31.70元計算，預估參考價為29.24元，權息值合計為2.46元，股息殖利率3.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

達麗(6177-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。近5日股價下跌0.93%，台灣加權指數下跌2.5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/23 31.70 1.0 3.15% 0.5
2022/07/27 30.85 3.0 9.72% 0.0
2021/08/24 29.6 0.0 0.0% 0.2
2020/07/28 32.0 1.9991 6.25% 0.9996
2019/08/01 29.9 0.499559 1.67% 0.5

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